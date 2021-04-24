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وزيرة الصحة: إطلاق قوافل تطعيم للقاحات كورونا بأماكن التجمعات

السبت 24/أبريل/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنها توجهت على رأس وفد من قيادات وزارة الصحة لزيارة محافظات الصعيد الاعلى في إصابات كورونا، ولاحظت أن الاوضاع غير ما يتم إثارته تمامًا.

وأضافت "هالة زايد"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن هناك تراجعا في أعداد الإصابات بالفيروس في أسوان وثابتة وتنخفض في بعض الأيام بالأقصر، وتزداد زيادة بسيطة في سوهاج، ومازال هناك قدرة استعابية بالمستشفيات.

وأكدت وزيرة الصحة، أن حالات العزل المنزلي التي تتوجه للمستشفيات في حالات متأخرة مسئولية المواطن، معقبة: "هات أي مصاب عندك بدري وخاصة كبار السن، وسجلوا في العزل المنزلي"، موضحة أن الزيادة في الأعداد يحدث في جميع دول العالم حتى في بعض الدول التي أعطت اللقاحات تشهد زيادات كبيرة ولكن هناك تراجع في الوفيات، منوهة بأنه حتى حال تناول اللقاح يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وشددت، على أن قرار إغلاق المنشآت المخالفة ليس قرارها وإنما قرار من لجنة كورونا يتم التشاور فيه، مؤكدة أن الإجراءات الاحترازية والكمامة وعدم التواجد بأماكن مغلقة، منوهة بأن التواجد بمكان مغلق خطير حتى لو ترتدي الكمامة.

ولفتت، إلى أن بعض المواطنين لم يقبلوا على التسجيل الإلكتروني، موضحة أنه عقب وصول دفعات جديدة سيتم إطلاق قوافل للقاحات تجوب أماكن التجمعات ومحطات القطر ومترو الأنفاق ليتم التسجيل الالكتروني للمواطن وإعطاءه اللقاح.

ولفتت إلى أن نسبة فاعلية اللقاحات تصل من 75-85%، وما رصد من جلطات ببعض اللقاحات أقل من نسبة الإصابة بالمجتمع بدون هذه اللقاحات، وهي تصيب من 1-10 في المليون.

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