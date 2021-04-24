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قرار جديد من التعليم بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي

السبت 24/أبريل/2021 - 02:25 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لامتحانات شهادة إتمام الدراسة بالثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2020-2021، إلكترونيًا على التابلت بنظام التقييم الجديد، بإرسال خطاب للقطاعات الأربعة لكنترولات الثانوية العامة «القاهرة - إسكندرية - المنصورة - أسيوط».

ووجه الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، خلال خطابه للمديريات التعليمية، باتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعداد لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي ۲۰۲۱-۲۰۲۰.

وأشار إلى أنه تقرر تفرغ رؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية لاستلام استمارات (۳۰۳) مقار، واستلام الاستمارات الالكترونية الخاصة بالطلاب المتقدمين لأداء الامتحان وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق ۲۰۲۱٤٢٤م.

كما شدد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، على ضرورة اتخاذ اللازم نحوا اخطار الإدارات التعليمية المختلفة التابع لها أسماء رؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة، لاعتبارهم في تفرغ من أعمالهم الأصلية وحتى إعلان نتيجة الدور الأول.

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