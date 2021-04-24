مواعيد عرض مسلسل النمر لـ محمد إمام والقناة الناقلة

ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل النمر بطولة النجم محمد إمام والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.





مواعيد عرض مسلسل النمر

يعرض العمل يوميا في شهر رمضان الساعة 10.15 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحًا، والساعة 1.45 ظهراً على قناة الحياة.





أبطال مسلسل النمر