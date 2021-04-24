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شون وصوامع المنيا تستقبل 7865 طنا من الأقماح

السبت 24/أبريل/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار مديرية التموين في استقبال وفرز الأقماح لموسم 2020-2021، حيث تم توريد 7565 طن و478 من القمح حتى اليوم، منها 57 طن و530 بالبنك الزراعي، 2759 طن بقطاع المطاحن، 4748 طن و948 بصوامع الشركة القابضة، وتستمر اعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.
وجه محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية توريد محصول القمح، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم زراعة 250 ألف فدان من الأقماح خلال الموسم الحالي، كما يتم المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة لإزاله كافة المعوقات ولتسهيل اعمال التوريد من المزارعين.
هذا وقد تم تحديد سعر توريد إردب القمح المحلي لموسم 2021، ليصبح 725 جنيها للإردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراطًا، بزيادة 25 جنيهًا عن العام الماضي، وبواقع 715 جنيها للإردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و705 جنيهات للإردب درجة نظافة 22.5 قيراطًا.

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