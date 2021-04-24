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مواعيد عرض مسلسل "أحسن أب" لـ على ربيع والقناة الناقلة

السبت 24/أبريل/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
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يبحث المواطنين المهتمين بالدراما عن العديد من المسلسلات التي يتم عرضها والقنوات الناقلة لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل أحسن أب بطولة النجم على ربيع والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.

مواعيد عرض مسلسل أحسن أب
كشفت قناة الحياة عن موعد عرض مسلسل "أحسن أب"، للنجم على ربيع على شاشتها الساعة 6:30 مساءً، يوميًا خلال شهر رمضان، على أن يكون ميعاد الإعادة الأولى الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11:15 صباحا.

أبطال مسلسل أحسن أب
مسلسل "أحسن أب" تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التوني.

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