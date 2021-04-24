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حقيقة مفاوضات الأهلي لضم نجم الاسماعيلي

السبت 24/أبريل/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
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كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن حقيقة مفاوضات المارد الأحمر مع باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكان سيد بازوكا نجم الإسماعيلي السابق قد أكد في تصريحات إذاعية أمس الجمعة، على توقيع اللاعب للفريق الأحمر.
ونفى مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، حقيقة توقيع باهر للقلعة الحمراء موضحا أن موسيماني لم يطلب التعاقد مع أي مدافع خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وأضاف، أن الأهلي استقر على عودة مدافع الفريق محمد عبدالمنعم المعار إلى سموحة لنهاية الموسم، بعد تألقه بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة لتدعيم دفاع المارد الأحمر في الموسم القادم.
ويلتقي الأهلي مع إنبي اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب بتروسبورت.

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