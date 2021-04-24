قتلى بتحطم طائرة خفيفة في فرنسا

أفادت قوات الدرك، اليوم السبت، بأن رجلين لقيا مصرعهما، في سقوط طائرتهما الخفيفة ذات المحرّك، في منطقة جيروند (جنوب غرب فرنسا).

وأقلعت الطائرة، من لاروشيل وسقطت في منتصف بعد الظهر في منطقة حرجية يصعب الوصول إليها بالقرب من المحيط، وفقًا للمصدر نفسه.

وعلى الفور، هرعت فرق الإنقاذ إلى الموقع بعدما تلقت بلاغات من شهود عيان، وعثرت على جثتي الضحيتين.

وكانت النيابة العامة، فتحت في بوردو تحقيقًا كُلِّف بإجرائه قسم الأبحاث في درك النقل الجوي ويهدف إلى تحديد أسباب الحادث.