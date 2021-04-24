وزيرة الصحة عن الزحام بالسحور والمطاعم: "إحنا في جائحة عالمية"

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن عودة السياحة والطيران الروسي أسعدنا جميعًا، موضحة أنه الخميس المقبل سيتم تطعيم العاملين بالقطاع السياحي والسفاري والبازرات بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء بنسبة 100% بلقاح كورونا.





وناشدت "هالة زايد"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، الالتزام بالإجراءات الاحترازية، منوهة بأنه يتم رصد تراخي جدًا وزحام بالسحور والمطاعم وأماكن الترفية، معقبة: "إحنا في جائحة عالمية لها إجراءات لابد أن نلتزم بها، دي عادات اجتماعية لكن لا يفترض أن تؤدي لفقدان الأرواح".



