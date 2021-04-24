Advertisements

وزيرة الصحة عن الزحام بالسحور والمطاعم: "إحنا في جائحة عالمية"

السبت 24/أبريل/2021 - 02:40 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن عودة السياحة والطيران الروسي أسعدنا جميعًا، موضحة أنه الخميس المقبل سيتم تطعيم العاملين بالقطاع السياحي والسفاري والبازرات بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء بنسبة 100% بلقاح كورونا.

وناشدت "هالة زايد"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، الالتزام بالإجراءات الاحترازية، منوهة بأنه يتم رصد تراخي جدًا وزحام بالسحور والمطاعم وأماكن الترفية، معقبة: "إحنا في جائحة عالمية لها إجراءات لابد أن نلتزم بها، دي عادات اجتماعية لكن لا يفترض أن تؤدي لفقدان الأرواح".

وتابعت وزيرة الصحة، أنه من مصلحة أصحاب الأعمال حتى لو كانوا يحققوا مكاسب عالية أن يشددوا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد حتى لا يحققوا خسائر أكبر بالإغلاق، مناشدة المواطنين بعدم ترك ذويهم المصابين بكورونا لحين تدهور حالتهم ثم التوجه للمستشفى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة هالة زايد مصر رمضان أخبار مصر

أخبار تهمك

أزمة بين مودريتش وبيريز بسبب دوري السوبر الأوروبي

منذ ساعة و نصف

وزيرة الصحة توجه لوما إلى المواطنين لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

محافظ القليوبية: لا زيادة في أسعار تعريفة الركوب لسيارات الأجرة للنقل الجماعي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - اجتماع مُرتقب بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

منذ أقل من ساعتين

4 مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي أمام إنبي يجهزها موسيماني

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

منذ أقل من نصف ساعة

'"عندما تدخلت أمريكا لحل أزمة سد النهضة".. 4 تحركات هامة من واشنطن

منذ ساعة و 6 دقيقة

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ يوم

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة من العيار الثقيل بشأن برشلونة في كواليس السوبر الأوروبي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الإعلام: لأول مرة جنوب سيناء والبحر الأحمر بدون كورونا

وزير الصحة يحذر: إذا لم نلتزم فنحن عُرضة لموجة ثانية من "كورونا"

فحص ١٠٠٠ مواطن من ضيوف مهرجان القاهرة ضمن مبادرات رئيس الجمهورية

الصحة: لم يتم تطعيم أي مواطن باللقاح الصيني لهذا السبب

وزيرة الصحة: توافر الأكسجين في المستشفيات.. و64 ألف زيارة لمرضى العزل المنزلى

الصحة: صرف أدوية لـ 17 ألف حالة إصابة كورونا في العزل المنزلي خلال يناير

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:27 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

عاجل.. وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

01:08 م

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

12:33 م

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

11:31 م

4 مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي أمام إنبي يجهزها موسيماني

12:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر