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بنك جي بي مورجان ينسحب من تمويل دوري السوبر الأوروبي

السبت 24/أبريل/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن بنك جي بي مورجان تشيس الأمريكي، انسحابه من تمويل مسابقة دوري السوبر الأوروبي، والتي أنشاها نادي ريال مدريد، برئاسة رجل الأعمال فلورنتينو بيريز، و11 ناديًا أوروبيًا.
وكان فلورنتينو بيريز أعلن انشاء بطولة جديدة (دوري السوبر الأوروبي) بتواجد 12 ناديًا أوروبيًا، ولكن بسبب الضغط الجماهيري، انسحبت أندية، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، تشيلسي، توتنهام، آرسنال، إلى جانب يوفنتوس، وميلان وإنتر ميلان من البطولة، فضلًا عن أتلتيكو مدريد، ويتبقى فقط ريال مدريد وبرشلونة.
بنك مورجان سيقوم بتمويل مشروع بطولة دوري السوبر الأوروبي بقيمة 3 مليار و200 مليون يورو، المبلغ الذي كان سيقسم على الأندية حال انضمامها للمشروع، ولكن بعد انسحاب الأندية الإنجليزية والإيطالية، قرر البنك الأمريكي، هو الآخر، التراجع عن تمويل المُسابقة.
وأكد المتحدث باسم البنك في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "من الواضح أننا أخطأنا في تقدير الكيفية التي سينظر بها مجتمع كرة القدم الأوسع إلى هذه الصفقة".
وأضاف: "وأخطأنا في تقدير كيفية تأثير المسابقة عليهم في المُستقبل، سوف نتعلم من هذا".

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