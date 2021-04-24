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اليوم.. تصريحات وآراء مثيرة لشادي محمد في حلقة " شيخ الحارة والجريئة"

السبت 24/أبريل/2021 - 02:45 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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يحل اللاعب السابق وكابتن النادي الأهلي شادي محمد ضيفا في الحلقة الثانية عشر من برنامج "شيخ الحارة والجريئة" بموسمه الخامس، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة "القاهرة والناس"، والذي يحقق نجاحاً كبيراً منذ انطلاقة في رمضان وتمكن من تحقيق الترند على جوجل و يوتيوب في معظم حلقاته.


ويفتح شادي العديد من الملفات الهامة التي تخص النادي الأهلي والكرة المصرية والإعلام الرياضي وحقيقة إقالته من النادي الأهلي وخلافه مع الكابتن محمود الخطيب ومانويل جوزيه مدرب الأهلي الأسبق ورأيه في الجيل الحالي للأهلي والمنتخب بالإضافة للحديث عن تفاصيل حياته الشخصية وعلاقته بزوجته السابقة.


جدير بالذكر أن فقرات برنامج "شيخ الحارة والجريئة" بالموسم الخامس، تحتوي على الفقرات الآتية "مثلث الخطر، سيرتك على كل لسان، درجة حرارتك، أبيض وأسود، شيخ الحارة، عدو ولا حبيب، ماذا لو، اللحظة الحرجة".


كما فاجأ فريق البرنامج ضيوف حلقات "شيخ الحارة" في نهاية الحلقة بنقلهم إلى العالم الإفتراضي، وهو الذي قوبل برد فعل متباين بين خوف ورعب ودهشة واستمتاع بالمفاجأة التي كانت البديل لامتناع الضيوف عن الإجابة على أي من أسئلة مثلث الخطر.


"شيخ الحارة والجريئة" يوميًا في شهر رمضان المبارك عقب آذان المغرب مباشرة الساعة 6:25 مساءً والإعادة 12 منتصف الليل.

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