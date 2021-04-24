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سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 24-4-2021 أمام الجنيه المصري

السبت 24/أبريل/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
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استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 24-4-2021، أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة فى مصر،وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:
 

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
 
4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
 
4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 
4.24 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
 
4.24 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
 
4.25 جنيه للشراء.
4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى
 
4.22 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

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