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مهرجان أسوان لأفلام المرأة يهدي دورته الخامسة لاسم كوثر هيكل

السبت 24/أبريل/2021 - 02:47 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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قررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة إهداء الدورة الخامسة التي تعقد في الفترة من 28 مايو إلى 3 يونيو المقبل، لاسم الكاتبة الكبيرة الراحلة كوثر هيكل، تقديرا لما قدمته طوال رحلتها من عطاء وإبداع فني مميز.
وبدأت كوثرهيكل مسيرتها الفنية بعد إعداد إحدى قصصها كسهرة تليفزيونية حملت اسم "لمن نحيا"، ثم قدمت عدد من الأفلام التسجيلية قبل أن تعمل مخرجة برامج وتشارك المخرج حسين كمال في تقديم سهرة بعنوان "زنين".



واشتهرت هيكل بكتابة الأعمال الرومانسية في السينما المصرية، وقدمت خلال مسيرتها الفنية عددا كبيرا من الأفلام، منها "العاشقان" و "العذراء والشعر الأبيض" و"حبيبي دائما" و"علي ورق سلوفان" و"دمي ودموعي وابتسامتي" و"إمبراطورية ميم".



وحصلت الكاتبة الكبيرة الراحلة كوثر هيكل على العديد من الجوائز، ومنها جائزة الدولة التشجيعية في الآداب عام 1982، ووسام العلوم والفنون والآداب من الطبقة الأولي عام 1983، كما حصلت على شهادة تقدير في الدورة العشرين لمهرجان القاهرة السينمائي بمناسبة مرور مائة عام علي السينما المصرية، وحصدت عن فيلمها "حبيبي دائما" علي جائزة أفضل حوار من جمعية كتاب و نقاد السينما عام 1980، وجائزة أفضل حوار من الجمعية المصرية لفن السينما 1980، وفاز فيلمها "العذراء و الشعر الأبيض" بجائزة أفضل حوار من جمعية كتاب ونقاد السينما بمهرجان القاهرة الدولي السابع في نوفمبر 1983، وجائزة أفضل حوار من الجمعية المصرية لفن السينما سبتمبر 1983، وجائزة أفضل حوار  من وزارة الثقافة صندوق دعم السينما، وحصد فيلمها "العاشقان"  جائزة أفضل سيناريو من المهرجان القومي السابع للسينما المصرية، ومنحها مهرجان الدار البيضاء الدولي للثقافة السينمائية والتليفزيونية عام 1995 جائزة الإستحقاق المهني عن مجمل أعمالها المتميزة للسينما والتليفزيون. 


والكاتبة الراحلة كوثر هيكل تزوجت من الفنان الكبير الراحل أبو بكر عزت لمدة 41 عاما حتي رحيله عام 2006، بعد قصة حب بدأت في الجامعة، وتحديداً بكلية الآداب قسم الاجتماع.


يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يقام بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية محافظة أسوان والمجلس القومي للمرأة ونقابة السينمائيين ومؤسسة أكت، ويكرم في حفل الافتتاح النجمتين إلهام شاهين ودنيا سمير غانم، وفي حفل الختام المخرجة ساندرا نشأت والمخرجة الفلسطينية نجوي نجار.

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