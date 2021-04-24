خبير سدود يفجر مفاجأة: سد النهضة انهار ثلاث مرات عام





أكد الدكتور أحمد الشناوي خبير تنظيم السدود بالأمم المتحدة أن سد النهضة يوجد أسفله كهف بارتفاع 15 مترا مؤكدًا انه في حالة امتلاء الكهف بالماء سيقوم بدفع السد لأعلى بقوة تسمى "القوة العلوية" وذلك وفقًا لدراسات إيطالية أجريت على السد.



وأشار خبير تنظيم السدود في تصريح لـ "الفجر" إلى خطورة سد النهضة قائلا: "إن سد النهضة انهار ثلاث مرات وآخر انهيار له كان منذ عام عندما غرقت شرق السودان العام الماضي".



وطالب الدكتور أحمد الشناوي إثيوبيا بإنشاء ٣٠٠ سد صغير بدلا من سد النهضة بارتفاع 6 أمتار من الطوب الأحمر بطول نهر النيل أمام كل قبيلة لتوليد الكهرباء لها مؤكدًا ان هذه السدود ستقوم بتوليد كهرباء أكثر 5 أضعاف من الكهرباء التي سينتجها سد النهضة.





وقال "الشناوي" إن هناك ما يسمي بجيولوجيا البحر الأحمر ونطلق عليه "الفالق الأفريقي" لأنه يفصل قارة أفريقيا عن قارة آسيا وتابع: "امتداده بطول القرن الأفريقي" ونتج عن امتداده فوالق أرضية ثانوية كثيرة وهذه الفوالق مهددة كل دول القرن الأفريقي بالغرق في المحيط وسد النهضة يذيد من حدوث هذا محذرًا القرن الأفريقي بضرورة التدخل لمنع تعلية هذا السد وتنفيذ الملئ الثاني ".