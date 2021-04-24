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التنمية المحلية: 6 مليار جنيه تكلفة "حياة كريمة" بالجيزة (فيديو)

السبت 24/أبريل/2021 - 02:56 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور ولاء جاد، مدير الإدارة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية تفقد مشروعات حياة كريمة بمركزي أطفيح والصف بالجيزة، وهما من المراكز المستهدفة خلال المرحلة الاولى للمبادرة.

وأضاف "جاد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن المبادرة تتضمن مشروعات كبيرة من الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي وعدد كبير من مجمعات الخدمات والمنشأت التعليمية والخدمات الصحية.

وتابع مدير الإدارة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، أن الاستثمارات التي يتم ضخها بمركزي أطفيح والصف أكثر من 6 مليار جنيه، ويستفيد منها ما يقرب من مليون مواطن، موضحًا أنه جار الآن الانتهاء من مشروعات البنية الأساسية وخاصة الصرف الصحي ومياه الشرب، ومحطات المعالجة والرفع والشبكات، ومشروعات إحلال وتجديد ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب والعمل بالتوازي مع عدد من مشروعات قطاع التعليم، والمرحلة اللاحقة تبدأ مشروعات الغاز الطبيعي والكهرباء.

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