التنمية المحلية: 6 مليار جنيه تكلفة "حياة كريمة" بالجيزة (فيديو)

قال الدكتور ولاء جاد، مدير الإدارة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية تفقد مشروعات حياة كريمة بمركزي أطفيح والصف بالجيزة، وهما من المراكز المستهدفة خلال المرحلة الاولى للمبادرة.





وأضاف "جاد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن المبادرة تتضمن مشروعات كبيرة من الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي وعدد كبير من مجمعات الخدمات والمنشأت التعليمية والخدمات الصحية.



