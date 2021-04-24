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محافظ المنوفية: التحفظ على 200 كجم مستلزمات إنتاج مواد غذائية بالسادات

السبت 24/أبريل/2021 - 02:57 م
بوابة الفجر
سناء عثمان
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شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة الأمنية بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية لمنع استغلال المواطنين حفاظا على صحة وسلامة المواطني
وفى هذا الإطار، صرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بأنه تم شن حملات تموينية مكبرة بنطاق المحافظة على مدار يومين، أسفرت عن تحرير 241 محضر تمويني تنوع ما بين 142 محضر مخالفات مخابز و99 محضر أسواق، مشيرا الى أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملة تحرير محضرين جنح بمركز ومدينة السادات أحدهم ضد صاحب مصنع زيوت طعام بناحية المنطقة الصناعية لاستخدامه علامات تجارية وهمية غير مسجلة وحيازة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وضبط ما يقارب 76 طن زيت طعام غير صالح، والآخر ضد صاحب مصنع توابل بناحية المطورين لإدارته النشاط بدون ترخيص وحيازته مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، كما تم تحرير محضر ضد صاحب مصنع تعبئة مواد غذائية بناحية قرية ميت مسعود بشبين الكوم يعمل بدون ترخيص واستخدام علامات تجارية وهمية.
كما أضاف " الجمال " بأنه تم تحرير محضرين جنح بمركز ومدينة شبين الكوم أحدهم ضد المسئول عن ثلاجة لحوم لحيازته لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي والتحفظ على 40 كجم لحوم وكبدة منتهية الصلاحية، والآخر ضد صاحب محل جزارة لحيازته 62 كجم لحوم غير صالحة للإستهلاك الأدمي.
وفى ذات السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات حملة تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع مديرية الصحة والأجهزة الأمنية على محلات الأغذية والدواجن والأسماك والمخابز بنطاق المدينة، أسفرت عن إعدام 200 كجم مستلزمات إنتاج مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر صحة، وكذا محضر نقص وزن لرغيف الخبز وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
كما أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بشن حملة مكبرة لفض سوق الجمعة من علي شريط السكة الحديد بنطاق الوحدة المحلية بالخطاطبة وذلك لفرض سيادة القانون والحد من المخاطر والكوارث والحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن باستمرارالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لرفع وإزالة الإشغالات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.

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