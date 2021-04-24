وزير النقل يجازي سائق جرار بمحطة رمسيس لهذا السبب

أمر وزير النقل، المهندس كامل الوزير، بمجازاة سائق جرار قطار رقم (810) القادم من كفر الشيخ إلى محطة رمسيس طبقًا لائحة الجزاءات، وذلك لعدم ارتدائه الكمامة والزي الرسمي، داخل كابينة الجرار.





جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير النقل صباح اليوم السبت، لمحطة رمسيس للسكك الحديدية، ويرافقه رئيس هيئة سكك حديد مصر، المهندس مصطفى أبو المكارم.





وشدد الوزير على ضرورة الانضباط في ارتداء الكمامة والزي الرسمي، معتبرا أن التصرف الناتج عن السائق، هو عدم انضباط سواء بعدم ارتدائه الكمامة أو عدم ارتدائه الزي الرسمي.





وتابع أنه يجب أن يكون عنوان العاملين بالهيئة الانضباط في المحافظة على المعدات وتباع وسائل السلامة والأمان، وكذا الانضباط في التعامل مع الركاب.





ولاحظ "الوزير" خلال تفقده لعدد من الأرصفة عدم ارتداء الركاب للكمامة، موجهًا بضرورة إلزام الركاب بالكمامة داخل القطارات والمحطات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحدد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



