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كشف حساب حلمي طولان أمام الأهلي قبل المواجهة رقم 23 الليلة (أرقام)

السبت 24/أبريل/2021 - 02:55 م
حلمي طولان
حلمي طولان
علاء خليف
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يحل فريق الأهلي ضيفًا ثقيلًا على حساب فريق إنبي مساء اليوم السبت، على استاد "بتروسبورت" في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.
الأهلي يدخل مباراة الليلة وفي جعبته 31 نقطة ويحتل المركز الثاني، خلف الزمالك المتصدر برصيد 36 نقطة، بينما يحتل فريق إنبي المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

ويقود إنبي في مباراته ضد الأهلي مساء اليوم، المدرب الزملكاوي المخضرم حلمي طولان، والذي سبق وتقابل مع الفريق الأحمر في 22 مباراة سابقة، خسر 17 مباراة وحقق انتصارين، وتعادل في 3 مباريات.

سجلت الأندية التي قادها حلمي طولان 19 هدفًا في الشباك الحمراء، مقابل 41 هدفًا للأهلي.

وقاد "طولان" فريق حرس الحدود في 10 مباريات ضد الأهلي، حقق انتصار وحيد، وخسر 8 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراة بينهما.

بينما قاد الزمالك في مباراتين ضد الأهلي خسر مباراة وتعادل في الأخرى، كما خسر مباراتين سابقتين مع إنبي ضد المارد الأحمر، وخسر مباراة مع طلائع الجيش، وأخرى مع اتحاد الشرطة، وتعادل في مباراة خلال قيادة المصري.

وواجه "طولان" الأهلي خلال قيادة فريق سموحة في مباراتين خسرهما أيضًا، كما قاد الاتحاد السكندري في مباراتين ضد المارد الأحمر فاز في مباراة وخسر الأخرى.

آخر مواجهة جمعت حلمي طولان مع الأهلي، كانت في مباراة الدور الثاني من بطولة الدوري الممتاز بالموسم الماضي، وخسر الفريق البترولي بنتيجة 3-0.

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