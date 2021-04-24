ألمانيا تحظر دخول القادمين من الهند باستثناء مواطنيها

حظرت السلطات الألمانية، اليوم السبت، دخول القادمين من الهند باستثناء مواطنيها، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وفقًا لوسائل إعلام أوروبية.

وقد أعلنت السلطات الصحية في الهند، تسجيل 346 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وكانت الصحة الهندية، أعلنت تجاوز إجمالي عدد الإصابات في البلاد 15 مليونا، محتلة المركز الثاني، بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد الإصابات.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة الهندية، ارتفعت الوفيات الناجمة عن كوفيد -19 اليوم بـ 1761 ليصل مجموعها الكلي إلى 180530 شخصا.