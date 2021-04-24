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سيد عبد الحفيظ: غرامة كهربا هي الأكبر في حياتي

السبت 24/أبريل/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن أكبر غرامة مالية وقعها على لاعب في النادي الأهلي، مؤكدًا أن تطبيق العقوبات يكون وفقا للائحة النادي.
وقال "عبد الحفيظ" في تصريحات صحفية: "توقيع العقوبات على اللاعبين يسير وفقاً لمجموعة من اللوائح وليس بالمزاج"
وأضاف : "أكبر عقوبة وقعتها كانت على كهربا بخصم مليون جنيه، لكن اللاعب الذي يخصم منه يتقبل ذلك، وفي اليوم التالي نتعامل بشكل طبيعي واحترافي، وأنا أنتظر الكثير من كهربا مثل بقية زملائه".
وأكمل: "رأيي الشخصي أنه يجب أن يكون هناك مساحات في العمل بين كل الأطراف، ويكون لدينا رصيد، لكن يجب الفصل أيضاً بينا المصالح الشخصية ومصلحة العمل، وإذا لم يستطع اللاعب ذلك فإذن يوجد خلل ما لديه".
ويلتقي الأهلي مع نظيره انبي في تمام التاسعة والنصف مساءا ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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كهربا سيد عبد الحفيظ الدوري المصري الممتاز

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