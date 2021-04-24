ليفاندوفسكي يقود هجوم البايرن أمام ماينز في الدوري الالماني





أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بايرن ميونخ تشكيلة الفريق التي تستعد لمواجهة ماينز اليوم السبت لحساب مباريات الجولة الحادية والثلاثين من البوندسليجا.





وشهدت التشكيلة عودة البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لقيادة هجوم بايرن ميونخ بعد شفائه من الإصابة التي سبق وأن لحقت به خلال المشاركة مع المنتخب البولندي خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.





وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:





حراسة المرمي: نوير





الدفاع: ديفيز، الأبا، بواتينج، بافارد





خط الوسط: جوريتزكا، كيميتش، كومان





الهجوم: روبرت ليفاندوفيسكي، مولر، وساني.