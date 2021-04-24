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محافظ القاهرة يوزع مواد غذائية على السيدات المعيلة بمساكن المحروسة

السبت 24/أبريل/2021 - 03:12 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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وزع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، موادا غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلة بمساكن المحروسة بحي السلام ثان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ويأتي ذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي إطار جهود الدولة لتوفير حياة أفضل للمواطنين.

وأشاد محافظ القاهرة، بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية في توفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكدًا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التي تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، على استمرار الجهود التي تبذلها الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والنهوض بمستوي المعيشة والخدمات المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وتعد مساكن المحروسة إحدى مشروعات الإسكان التي أقامتها الدولة بديل العشوائيات على أرض المحافظة وساهمت في تطوير العاصمة والتخلص من المناطق العشوائية بها سواء المناطق غير الآمنة أو المناطق الآمنة غير المخططة ، كما ساهمت في تحسين حالة قاطنيها وتوفير حياة كريمة لهم بمساكن آمنة تتوافر بها كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الدولة لم تهتم ببناء وحدات سكنية حضارية فى المناطق بديل العشوائيات فقط بل ركزت كل جهودها على تطوير الإنسان القاطن بها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له.

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