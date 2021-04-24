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بعد توقف لـ30 دقيقة .. المترو: عودة حركة القطارات

السبت 24/أبريل/2021 - 03:15 م
بوابة الفجر
محمد ممدوح
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أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن عودة وإنتظام حركة قطارات الخط الأول بالكامل من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان فى الإتجاهين بعد نشوب حريق هائل خارج سور المترو فى المنطقة بين محطتى دار السلام وحدائق المعادى.

وأدى الحريق إلى تصاعد الأدخنة بشكل كثيف وحجب الرؤية على السائقين، ما تشبب في توقف حركة القطارات بالخط الأول فى المنطقة بين محطتى دار السلام وطرة البلد فى الاتجاهين لمدة ٣٠ دقيقة فقط.

وأشار الشركة في البيان أنه تم الاطمئنان على حركة المسير وتم الدفع بعدد من القطارات فوارغ لامتصاص الزحام فى تلك المنطقة وعودة حركة القطارات بجميع المحطات بشكل طبيعى بالاتجاهين، مؤكدين أن حركة القطارات بالخط الأول والخطوط الثلاثة تعمل بشكل طبيعى وبكامل طاقتها.
بعد توقف لـ30 دقيقة .. المترو: عودة حركة القطارات
بعد توقف لـ30 دقيقة .. المترو: عودة حركة القطارات

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الكلمات المفتاحية

وزارة النقل المواصلات مترو الانفاق حريق بمحطة دار السلام حريق

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