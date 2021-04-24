مفتي أوكرانيا: نقلنا صلاة التراويح عبر التلفزيون.. والكثير من غير المسلمين تابعها بذهول (حوار)

حدثني عن نشأة الإدارة الدينينة لمسلمي أوكرنيا؟

توليت رئاسة الجامعة الإسلامية التابعة للإدارة الدينية التي تأسست سنة 1993، وأسست فيها قسم الترجمة والتأليف، بهدف إثراء المكتبة الأوكرانية بالكتب الدينية المعتبرة، والتي تحمل نهج الوسطية الذي جاء به ديننا الحنيف، وفي العام 1994 أصدرت مجلة "ميناريت" ومنشور للأطفال "النحلة السعيدة".

وأسست ومركز توثيق الحلال والقران 24 ومحطة راديو ومدرسة لتحفيظ القرآن، ويشارك الأطفال في المسابقات التي تقوم بها مصر، وكل عام في رمضان عندنا مسابقة في حفظ القران، والمفاجأة أن أغلب الذين يحفظون القران غير العرب ومن يدرسون الدين من غير العرب.





كم عدد المؤتمرات التي شاركت فيها؟

شاركت في الكثير من المؤتمرات الدينية والدولية المنعقدة في أوكرانيا، وروسيا (شمال القوقاز وتتارستان وبشكيرستان)، وأذربيجان، وكازاخستان، وأوزبكستان، وطاجكستان، وقرغيزيستان، والولايات المتحدة الأميركية، ومقدونيا، وكرواتيا، وألبانيا، وبلجيكا، ومصر، والهند، وإندونيسيا، وماليزيا، وتركيا، وغيرها.





كم عدد المسلمين في أوكرانيا؟

عددهم 2 مليون 5% تقريبا من عدد السكان .





حدثني عن رمضان في أوكرانيا؟

كل نشاطتنا على مستوى رفيع في رمضان، سواء كانت إفطارات يوميًا في سائر المناطق التي فيها المسلمين، وندعو غير المسلمين للمشاركة معنا.





وهناك احتفالان؛ الأول ندعوا فيه رئاسة الدولة والحكومة ورؤساء الأحزاب، وهو رمز أن المجتمع المسلم منفتح على الغير، ويلقون الكلمات ويهنئونا في شهر رمضان، أما المناسبة الثانية، الاحتفال في المولد النبوي، ويكون طوال شهر ربيع الأول نحتفل، وننظم احتفال رسمي، ويأتينا تهنئة من رئاسة الدولة وإلقاء الكلمات، ويحضره رؤساء الطوائف الأخرى، ويكون أحيانًا داخل المسجد، وأحيانًا أخرى خارجه لبيان سماحة الإسلام، وأنه منفتح على كافة الثقافات.

ما الطوائف الأخرى التي تعيش في أوكرانيا؟

هناك طوائف الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، ونحن كمسلمين لا نشعر بأي ضيق.

حدثني عن عمارة المساجد في بلدكم؟

بنينا مسجد في كييف بمئذنة طولها 300 متر واسمه مسجد الرحمة، وفي سائر المناطق يوجد مساجد ومصليات، وندعو المسلمين إلى دخول هذا الصرح.

كم عدد المساجد في أوكرانيا؟ وما هي اللغة الرسمية؟

ليست كثيرة، ولكن هي في شكل مصليات، وعمر الإدارة الدينية 29 سنة، وقبل ذلك لم يكن هناك مساجد ولا مقابر ولا شيء، ونتواصل مع الأزهر الشريف للدعم المعنوي، وتعليم أبناء أوكرانيا، واللغة الرسمية هي الأكورانية.

كيف تؤدون صلاة التروايح في ظل أزمة كورونا؟

المسجد كبير، وننسق في أعمالنا مع وزارة الصحة، ومؤسسات أخرى لها علاقة بالحشد والجمع وفي العام الماضي كانت هناك صلاة تراويح لكن بعدد صغير، ونُقلت الصلاة عبر التلفزيون بسبب الوباء، وكان سبب لأن يرى غير المسلمين خطبة الجمعة، وعدد كبير من غير المسلمين كان يتابع ذلك.

ما الذي تحتاجونه من الأزهر الشريف؟

هناك تعاون كبير مع الأزهر الشريف، وهناك مقرئان من مصر في أوكرانيا، وأخذنا موافقة لإرسال 4 طلاب لتعلم العربية؛ إثنان في ضيافة وزارة التعليم، وآخران في ضيافة وزارة الأوقاف.

هل عدد الصيام زيادة عن البلدان الأخرى في بلدكم؟

لا في الصيف فقط طويل، لكن الشتاء اليوم قصير.