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شيخ الأزهر: نجاح شريعة الإسلام لم يكن رهن ببيئة جغرافية معينة (فيديو)

السبت 24/أبريل/2021 - 03:24 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس الحكماء المسلمين، إن شريعة الإسلام نزلت إلى أرض الواقع وأثبتت نجاحها في مجال التطبيق، وشكلت تشريعاتها حجر الزاوية في إشادة صرح حضاري شامخ طال عنان السماء في زمن قصير.

وأضاف "الطيب"، خلال تقديمه برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن نجاح شريعة الإسلام لم يكن رهن ببيئة جغرافية معينة، وكما كتب لها النجاح في مهدها الاول كتب لها النجاح في بيئات قصية بعيدة عنها رغم اختلاف هذه البيئات لغتنًا وجنسًا وعرقًا وعقيدةً وتاريخًا وحضارة، موضحًا أن هذه الشريعة ذات تكاليف ثابتة في مجال القيم والأخلاق والقيم العليا الحاكمة، وتكاليف مرنة في كل مجال يخضع للتطور المدني.

وتابع شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس الحكماء المسلمين، أن عبادة الصلاة يؤديها المسلم اليوم في عصر الفضاء والذرة مثلما كان يؤديها المسلم من قبل في عهد الصحراء والأبل تمامًا، وهذا يحدث في باقي العبادات، موضحًا أن العلماء قديمًا وحديثًا لاحظوا أن التكاليف الشرعية في المجالات التي تتغير فيها مصالح الناس قليلة العدد جدًا، حال مقارنتها بالتكاليف في مجال العبادات والأخلاق والأسرة، موضحًا أن هذا التنوع والتكامل في الأحكام الشرعية جاء ليحاذي طبيعة الإنسان نفسه بما فيها من تنوع وتكامل فقد خلقه الله من روح علوية ومادة طينية سفلى وفطره على الشعور بالانتماء لهذين الأصلين.

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