شيخ الأزهر: نجاح شريعة الإسلام لم يكن رهن ببيئة جغرافية معينة (فيديو)

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس الحكماء المسلمين، إن شريعة الإسلام نزلت إلى أرض الواقع وأثبتت نجاحها في مجال التطبيق، وشكلت تشريعاتها حجر الزاوية في إشادة صرح حضاري شامخ طال عنان السماء في زمن قصير.





وأضاف "الطيب"، خلال تقديمه برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن نجاح شريعة الإسلام لم يكن رهن ببيئة جغرافية معينة، وكما كتب لها النجاح في مهدها الاول كتب لها النجاح في بيئات قصية بعيدة عنها رغم اختلاف هذه البيئات لغتنًا وجنسًا وعرقًا وعقيدةً وتاريخًا وحضارة، موضحًا أن هذه الشريعة ذات تكاليف ثابتة في مجال القيم والأخلاق والقيم العليا الحاكمة، وتكاليف مرنة في كل مجال يخضع للتطور المدني.



