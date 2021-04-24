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الأرجنتين تعلن مصرع وزير النقل فى حادث مروري

السبت 24/أبريل/2021 - 03:22 م
الشرطة الأرجنتينية
الشرطة الأرجنتينية
وكالات
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أعلنت السلطات الأرجنتينية، اليوم السبت، مصرع وزير النقل ماريو ميونى، جراء حادث سير فى الطريق المؤدى لمدينة خونين التى تبعد 250 كلم عن العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس.

 

وأفادت مصادر مطلعة، بأن الوزير الأرجنتيني كان يسافر وحده ويقود سيارته، دون أن تكشف تفاصيل عن ملابسات الحادث، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى".

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مصرع وزير النقل الأرجنتين

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