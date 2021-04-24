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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم السبت 24-4- 2021
السبت 24/أبريل/2021 - 03:24 م
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم السبت 24-4-2021
سعر الدولار اليوم السبت 24-4-2021 مقابل الجنيه المصري
استقرت اسعار الدولار اليوم السبت 24-4-2021 في البنوك مقابل الجنيه المصري خلال بداية التعاملات الصباحية.. التفاصيل من هنا
أسعار الذهب اليوم السبت 24-4-2021 في السوق المحلي
استقرت أسعار الذهب في سوق الصاغة السبت 24-4-2021، وذلك بعد ارتفاعه في ختام تعاملات أمس الجمعة ليواصل الذهب تحقيق مكاسبه التى بدأها منذ الاسبوع الماضي والتى بلغت 11 جنيه في الجرام.. التفاصيل من هنا
أسعار العملات اليوم السبت 24-4-2021 أمام الجنيه المصرى
تباينت أسعار العملات اليوم السبت 24-4-2021، أمام الجنيه المصرى، ليستقر سعر الدولار، فى حين ارتفع سعر صرف الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى لـ ليسجل 21.44 جنيه للشراء، 21.62 جنيه للبيع.. التفاصيل من هنا
مسئولو "الإسكان" يتفقدون سير العمل بمشروعات مدينة الشروق
قام المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمدينة الشروق، يرافقه المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة بمدينة الشروق.. التفاصيل من هنا
رئيس جهاز "العبور" يتفقد مشروع محطة محولات كهرباء
تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، مشروع محطة محولات كهرباء 5 بقدرة إجمالية ٥٢٥م. ف. أ بالمنطقة الصناعية ب & ج لتصبح إجمالي القدرات الكهربائية المتاحة للمدينة بعد الانتهاء من المشروع ٧٠٠ م. ف. ا.. التفاصيل من هنا
"القصير": الصادرات الزراعية تغزو أسواق أكثر من 150 دولة
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن المنتجات الزراعية المصرية تتمتع بسمعة طيبة في دول العالم، مشيرا إلى أن الحاصلات الزراعية تغزو أسواق أكثر من 150 دولة.. التفاصيل من هنا
"الإسكان": تنفيذ 151 محطة معالجة للصرف الصحى بتكلفة 31 مليار جنيه
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 151 محطة ثنائية وثلاثية لمعالجة الصرف الصحى، بالمحافظات والمدن الجديدة، بطاقة إجمالية 5.051 مليون م3/يوم، بتكلفة 31.59 مليار جنيه، وذلك بخلاف 59 محطة معالجة (37 محطة معالجة ثنائية – 22 محطة معالجة ثلاثية) تم الانتهاء من تنفيذها بمحافظات الصعيد، وتخدم 8.3 مليون نسمة.. التفاصيل من هنا
"المشاط" تعقد جلسة مباحثات مع رئيسة البنك الأوروبي حول مجالات التعاون
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جلسة مباحثات ثنائية مع السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في ختام زيارتها لمصر والتي تعد الأولى لها للمنطقة منذ انتخابها رئيسة للبنك في أكتوبر الماضي.. التفاصيل من هنا
رانيا المشاط تصطحب رئيسة البنك الأوروبي في زيارة لقاعة المومياوات الملكية
اصطحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في زيارة للمتحف القومي الحضارة وقاعة المومياوات الملكية.. التفاصيل من هنا
التصديري للصناعات الهندسية: زيادة 15% في صادرات القطاع خلال 9 أشهر
قال المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن صادرات القطاع شهدت إنتعاشة قوية خلا أول 9 اشهر من السنة المالية الجارية 2020-2021 بدعم من منتجات وسائل النقل وأدوات المائدة والمطبخ.. التفاصيل من هنا
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