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تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي.. تفوق أحمر كاسح وعقدة أزلية للفريق البترولي

السبت 24/أبريل/2021 - 03:27 م
الأهلي وانبي
الأهلي وانبي
علاء خليف
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يلتقي فريق الأهلي مع نظيره فريق إنبي مساء اليوم السبت، على استاد "بتروسبورت" في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.
ويحتل فريق الأهلي "وصافة" ترتيب الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة، خلف الزمالك المتصدر برصيد 36 نقطة، بينما يحتل فريق إنبي المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

تاريخ مواجهات الأهلي مع إنبي

تقابل الأهلي مع إنبي في 41 مباراة سابقة قبل مواجهة الليلة، حقق المارد الأحمر 29 انتصارًا، مقابل 5 انتصارات للفريق البترولي، وحسم التعادل نتيجة 7 مباريات بينهما.

سجل لاعبو الأهلي 73 هدفًا في شباك إنبي خلال مواجهات الفريقين السابقة، مقابل 37 هدفًا للفريق البترولي.

ونجح الأهلي في الحفاظ على نظافة شباكه في 13 مباراة خلال مواجهاته السابقة ضد فريق إنبي، بينما استطاع الفريق البترولي الخروج بشباك نظيفة في 5 مباريات فقط.

ولم يستطيع فريق انبي تحقيق أي انتصار على حساب الأهلي منذ 5 سنوات تقريبًا، وتحديدًا منذ فوزه بنتيجة 1-0 في المباراة التي جرت بين الفريقين في 3 فبراير 2015 بالجولة الـ19 من بطولة الدوري الممتاز.

يعد الثنائي محمد بركات ومحمد أبوتريكة لاعبا فريق الأهلي السابقين هما هدافي مواجهات الفريقين وسجل كل منهما 7 أهداف.

ويبحث الأهلي عن تحقيق انتصاره السابع على التوالي أمام فريق إنبي حيث لم يخسر الفريق الأهلاوي أو يتعادل في أي مباراة ضد الفريق البترولي منذ 2017 وحتى آخر مباراة جمعتهما في الدور الثاني للدوري الموسم الماضي.

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