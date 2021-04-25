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6 معلومات عن الاحتفال بذكرى تحرير سيناء في 25 أبريل

الأحد 25/أبريل/2021 - 05:46 ص
ذكرى تحرير سيناء
ذكرى تحرير سيناء
أحمد القاسم
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تحتفل مصر خلال الساعات المقبلة بعيد تحرير سيناء، ذلك اليوم الذي يخلد في أذهان المصريين بسبب ما شهدته البلاد فيه من انتصارات أدت إلى رد سيناء للمصريين.

وفيما يلي تقدم بوابة الفجر الإلكترونية أبرز المعلومات عن يوم تحرير سيناء 25 أبريل، وهي كالتالي:

1- عيد تحرير سيناء أو ذكرى تحرير سيناء هو اليوم الموافق 25 أبريل من كل عام.

2- هو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد.

3- فيه تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989.

4- تم تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلى في عام 1982 م واكتمل التحرير عندما رفع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك علم مصر على طابا آخر بقعة تم تحريرها من الأرض المصرية في عام 1989.

5- في الخامس والعشرين من ابريل عام 1982 قام الرئيس السابق محمد حسنى مبارك برفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء بعد استعادتها كاملة من المحتل الإسرائيلي.

6- تم إعلان هذا اليوم عيدًا قوميًا مصريًا في ذكرى تحرير كل شبر من سيناء فيما عدا الجزء الأخير ممثلًا في مشكلة طابا التي أوجدتها إسرائيل في آخر أيام انسحابها من سيناء.

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