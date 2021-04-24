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البنك الأوروبي: استثمار 3.4 مليار يورو فى مجال الطاقة المتجددة

السبت 24/أبريل/2021 - 03:46 م
بوابة الفجر
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وافق بنك الاستثمار الأوروبى (EIB) على استثمار 3.4 مليار يورو فى مجال التحول نحو الطاقة المتجددة والنقل المستدام، والابتكار المؤسسي، والإسكان والتعليم والاتصالات.

وقال ويرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي- فى بيان للبنك اليوم السبت - "إن مشروعات الطاقة الخضراء والنقل المستدام التى وافق عليها بنك المناخ التابع لبنك الاستثمار الأوروبي، تؤكد رؤية البنك نحو خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى فى هذا العقد".

ووفقا لبيان للبنك، فقد وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي، عبر الفيديو كونفرنس، على حزمة من المشروعات من بينها تمويل بقيمة 2 مليار يورو لمشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة فى فرنسا وألمانيا، وزيادة استخدام الطاقة الشمسية من قبل مالكى المنازل فى جميع أنحاء إسبانيا، فضلا عن تحسين توزيع الطاقة فى إيطاليا وغيرها من مشروعات الطاقة المستدامة.

ووافق البنك الأوروبى على تقديم 837 مليون يورو فى مجال التعليم والإسكان والاتصالات والمياه والاستثمار الحضرى المستدام، وكذلك بناء وتحديث الإسكان اجتماعى ميسور التكلفة وموفر للطاقة فى شمال إيطاليا، وتحديث البنية التحتية الحضرية والإقليمية فى جمهورية التشيك، وتحسين الاتصالات فى بولندا وشمال إفريقيا، إلى جانب تمويل مشروعات تعزيز إمدادات مياه الشرب فى باريس، كذلك وافق البنك على تحسين التعليم الفنى فى جميع أنحاء أوكرانيا من خلال تحديث 13 مركزا للتعليم والتدريب المهني.

وكجزء من الاستجابة السريعة لمواجهة جائحة كورونا، وافق مجلس إدارة البنك الأوروبى على تمويل جديد بقيمة 720 مليون يورو لتسريع الاستثمار لدى الشركات الأكثر تضررا من الوباء فى هولندا وبلجيكا ولوكسمبورج.

وأعلن البنك عن دعم البحث والتطوير المؤسسى فى ألمانيا، وتوسيع نشاط الأعمال الرقمية عبر الإنترنت فى فرنسا، ودعم الاستثمار المتعلق بالمناخ لدى الشركات فى جميع أنحاء بولندا.

ووافق البنك أيضا على توفير 700 مليون يورو لتحسين النقل العام ودعم الاستحواذ على أسطول من القطارات التى تعمل بالهيدروجين بما فى ذلك تركيب مرافق التزود بوقود الهيدروجين فى هولندا، ورفع مستوى خدمات السكك الحديدية الإقليمية فى ألمانيا، وتمويل استخدام الطاقة المتجددة فى المطارات فى جميع أنحاء إسبانيا.

 

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