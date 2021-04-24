ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام نيوكاسل في البريميرليج

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في فخ التعادل الإيجابي أمام فريق نادي نيوكاسل بهدف لكلًا منهما في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

افتتح الدولي المصري محمد صلاح التقدم للريدز في الدقيقة الرابعة قبل أن يدرك جوزيف ويلوك هدف التعادل لنيوكاسل في الدقيقة التاسعين في المباراة التي شهدت تسجيل ويلسون هدف لنيوكاسل رفضته تقنية الفيديو المساعد.





بهذا التعادل رفع ليفربول رصيده من النقطا إلى النقطة الرابعة والخمسين في المركز السادس في المقابل نجح نيوكاسل في التقدم للمركز الخامس عشر برصيد ستة وثلاثين نقطة.