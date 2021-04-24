البرازيل تسجل 2.914 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة فى البرازيل، 2.914 وفاة و69.105 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت الصحة البرازيلية، بأن أكثر من 386 ألفا لقوا حتفهم فى البرازيل جراء الفيروس منذ بداية الجائحة وأن إجمالى الإصابات المؤكدة يفوق 14 مليونا و240 ألفا.

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد انتشر في العالم كله وأصاب ما يقرب من 139،8 مليون شخص حول العالم، وقتل ما يقرب من 3 ملايين شخص.

وحاولت العديد من كبرى الشركات والدول في العالم إنتاج لقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالفعل ظهرت عدة أنواع، أبرزها لقاح سينوفارم الصيني، ولقاح أسترازينكا البريطاني، ولقاح موديرنا، وغيرها من اللقاحات.