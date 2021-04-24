موسيمانى يطلب التعاقد مع ظهير أيسر فى الميركاتو الصيفى

طالب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بضرورة التعاقد مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









ويرى موسيماني أن الجبهة اليسرى للمارد الأحمر بحاجه الى تدعيم، بعد كثرة الإصابات في هذا المركز خلال الفترة الأخيرة، واعتماده على رمضان بيكهام الذي لا يجيد اللعب في الناحية اليسرى.









ويغيب الثلاثي أيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد عن مباراة الأهلي القادمة أمام إنبي للإصابة.









ويلتقي الأهلي مع الفريق البترولي اليوم السبت على ملعب بتروسبورت في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.