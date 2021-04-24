Advertisements

موسيمانى يطلب التعاقد مع ظهير أيسر فى الميركاتو الصيفى

السبت 24/أبريل/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
Advertisements
طالب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بضرورة التعاقد مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


ويرى موسيماني أن الجبهة اليسرى للمارد الأحمر بحاجه الى تدعيم، بعد كثرة الإصابات في هذا المركز خلال الفترة الأخيرة، واعتماده على رمضان بيكهام الذي لا يجيد اللعب في الناحية اليسرى.


ويغيب الثلاثي أيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد عن مباراة الأهلي القادمة أمام إنبي للإصابة.


ويلتقي الأهلي مع الفريق البترولي اليوم السبت على ملعب بتروسبورت في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني ظهير ايسر الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - اجتماع مُرتقب بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 23 ساعة

وزيرة الصحة توجه لوما إلى المواطنين لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

منذ ساعة و 20 دقيقة

أزمة بين مودريتش وبيريز بسبب دوري السوبر الأوروبي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

محافظ القليوبية: لا زيادة في أسعار تعريفة الركوب لسيارات الأجرة للنقل الجماعي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة من العيار الثقيل بشأن برشلونة في كواليس السوبر الأوروبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

منذ ساعتين و 40 دقيقة

وزيرة الصحة تزف بشرى لأسر شهداء كورونا

منذ أقل من ساعتين

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ يوم

4 مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي أمام إنبي يجهزها موسيماني

منذ ساعتين و 52 دقيقة

موضوعات متعلقة

نجمي الأهلي يقتربان من الرحيل ضمن صفقة بيكهام

الأهلي يرفض التعاقد مع ظهير إيسر

موسيماني يرفض تدعيم الأهلي في هذا المركز

موسيماني يصر على ضم صفقة الجناح الطائر في الأهلي

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

موسيماني يحدد أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:27 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

12:33 م

عاجل.. وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

01:08 م

وزيرة الصحة تزف بشرى لأسر شهداء كورونا

02:11 م

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

11:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر