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انتعاش قطاع التصنيع الأمريكى مع ارتفاع الطلب

السبت 24/أبريل/2021 - 03:56 م
بوابة الفجر
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قدم نشاط المصانع الأمريكية في أوائل (أبريل)، لكن المصنعين يعانون على نحو متزايد للحصول على المواد الخام ومدخلات أخرى، إذ أدت إعادة فتح الاقتصاد إلى ازدهار الطلب المحلي.

وقالت شركة البيانات آي.إتش.إس ماركت أمس، "إن القراءة الأولية لمؤشرها لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي زادت إلى 60.6 في النصف الأول من الشهر الجاري، وهي أعلى قراءة منذ بدأت السلسلة في (مايو) 2007 وتأتي عقب قراءة نهائية عند 59.1 في (مارس)".

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 60.5 في أوائل (أبريل). وأي قراءة فوق مستوى الـ50 يشير إلى النمو في أنشطة التصنيع التي تشكل 11.9 في المائة، من الاقتصاد الأمريكي.

وامتد التحسن في النشاط إلى قطاع الخدمات، الذي تأثر بشكل أكبر بالجائحة. وقفزت القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لقطاع الخدمات إلى 63.1 وهي الأعلى منذ بدء السلسلة في (أكتوبر) 2009، من قراءة نهائية عند 60.4.

وأظهرت بيانات أسبوعية لتدفقات الصناديق من بنك أوف أمريكا أمس، أن المستثمرين ضخوا قرابة 15 مليار دولار في صناديق الأسهم و13.7 مليار دولار في صناديق السندات في الأسبوع المنتهي الأربعاء.

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