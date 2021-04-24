البرلمان التونسي بجلسة استماع تتعلق بحيادية المؤسسة العسكرية

طالب البرلمان التونسي، اليوم السبت، وزير الدفاع بحضور جلسة استماع تتعلق بحيادية المؤسسة العسكرية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، قال مساعد رئيس مكتب مجلس نواب الشعب التونسي المكلف بالإعلام والاتصال ماهر مذيوب، إن رئيس البرلمان، توجه برسالة خطية إلى رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، دعاه فيها إلى تنظيم لقاء ثلاثي يجمعهما إلى جانب رئيس الوزراء هشام مشيشي لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة.

وأوضح مذيوب في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء، أن رئيس البرلمان جدد في رسالته الدعوة لحوار وطني باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.

يشار إلى أن تونس تعيش منذ قرابة شهر أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا)، الذين صادق عليهم البرلمان في 26 يناير الماضي، بسبب تحفظ رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد على طريقة التعديل الوزاري، ورفضه تعيين بعض الوزراء، قائلًا إنه تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية.