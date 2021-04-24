أول رد فعل في الأهلي على عقوبة سيد عبد الحفيظ

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لمباراة واحدة وتغريمه 50 ألف جنيه وذلك لنزوله إلى الملعب بعد نهاية مباراة فريقه أمام سموحة للاعتراض رغم ايقافه.





وقرر مسؤولو النادي الأهلي عدم الاستئناف على العقوبة التي تم توقيعها على مدير الكرة بالنادي الأحمر.





وأكد مسؤولو النادي الأهلي بأنه لن يستأنفوا على العقوبة التي تم توقيعها على مدير الكرة بالنادي الأحمر والذي سيغيب بسببها عن مباراة فريقه اليوم أمام إنبي.