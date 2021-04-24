Advertisements

144 مليون إصابة بكورونا حول العالم

السبت 24/أبريل/2021 - 03:59 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أصيب أكثر من 144.94 مليون شخص بفيروس كورونا على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى ضحاياه إلى 3 ملايين و215.303 حالات، وفقًا لإحصاء لوكالة "رويترز".

 

وذكرت وكالة رويترز، أنه تم تسجيل إصابات بالوباء المميت فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا اﻟﻌﺎﻟﻢ اصابات كورونا

أخبار تهمك

هكذا نعى أحمد كرارة وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ ساعة و 16 دقيقة

وزيرة الصحة تزف بشرى لأسر شهداء كورونا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

خبير سدود يفجر مفاجأة: سد النهضة انهار ثلاث مرات عام

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

وزيرة الصحة توجه لوما إلى المواطنين لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ يوم

4 مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي أمام إنبي يجهزها موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

منذ حوالي 17 ساعة

أول رد فعل في الأهلي على عقوبة سيد عبد الحفيظ

منذ أقل من نصف ساعة

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ يوم

أزمة بين مودريتش وبيريز بسبب دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

ألمانيا تسجل 32552 إصابة جديدة بكورونا

إيران تسجل 110 وفيات و6073 إصابة جديدة بكورونا

ألمانيا تسجل 944 وفاة و11897 إصابة جديدة بكورونا

ألمانيا: 1.9 مليون إصابة بكورونا

إيران تسجل 98 وفاة و6408 إصابات جديدة بكورونا

2 مليون وفاة و92.3 مليون إصابة بكورونا حول العالم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:27 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

12:33 م

عاجل.. وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

01:08 م

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

11:31 م

وزيرة الصحة تزف بشرى لأسر شهداء كورونا

02:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر