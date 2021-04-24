144 مليون إصابة بكورونا حول العالم

أصيب أكثر من 144.94 مليون شخص بفيروس كورونا على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى ضحاياه إلى 3 ملايين و215.303 حالات، وفقًا لإحصاء لوكالة "رويترز".

وذكرت وكالة رويترز، أنه تم تسجيل إصابات بالوباء المميت فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.