Advertisements
ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد هدف صلاح في مرمى نيوكاسل
السبت 24/أبريل/2021 - 03:58 م
محمد أيمن
Advertisements
نجح الدولي المصري محمد صلاح في تسجيل هدف ليفربول الوحيد في مباراة نيوكاسل والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكلًا منهما لحساب مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من البريميرليج.
ووصل صلاح بهدفه اليوم للرقم 20 في وصافة ترتيب الهدافين خلف الدولي الانجليزي هاري كين نجم توتنهام صاحب الصدارة برصيد 21 هدف.
وجاء ترتيب هدافي الدوري الانجليزي على النحو التالي :-
هاري كين 21 هدف.
محمد صلاح 20 هدف.
برونو فيرناندز 16 هدف.
سون هيونج مين 15 هدف.
باتريك بامفورد 14 هدف.
دومينيك كالفيرت ليوين 14 هدف.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements