ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد هدف صلاح في مرمى نيوكاسل





نجح الدولي المصري محمد صلاح في تسجيل هدف ليفربول الوحيد في مباراة نيوكاسل والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكلًا منهما لحساب مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من البريميرليج.





ووصل صلاح بهدفه اليوم للرقم 20 في وصافة ترتيب الهدافين خلف الدولي الانجليزي هاري كين نجم توتنهام صاحب الصدارة برصيد 21 هدف.





وجاء ترتيب هدافي الدوري الانجليزي على النحو التالي :-





هاري كين 21 هدف.

محمد صلاح 20 هدف.

برونو فيرناندز 16 هدف.

سون هيونج مين 15 هدف.

باتريك بامفورد 14 هدف.

دومينيك كالفيرت ليوين 14 هدف.