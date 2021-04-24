عاجل.. سموحة يستعد لخطف نجم الأهلي





يسعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة للحصول على خدمات واحد من نجوم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكشف فرج عامر رئيس نادى سموحة ،أنه سيطلب إستعارة ناصر ماهر صانع العاب الاهلى مجدداً.





وقال فرج عامر في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"في حالة استمرار استبعاد ناصر ماهر من تشكيلة الاهلى سأطلب استعارته مجدداً لان رحيله سبب لنا سبب هزة في بداية الموسم".





وأضاف رئيس سموحة :"راهنت على رحيل أحمد عبد القادر المعار من الاهلى وأتوقع أن يزداد بريقه مع سموحة في الأسابيع المقبلة".





وعن جلساته مع الخطيب وحسن حمدى وحسن مصطفى علق فرج عامر :" نجتمع على الخير دائماً ولم نفكر في الاجتماع لإيذاء أي شخص ، تربطنا علاقات وطيدة وكذلك تجمعنا هواية الصيد ، واليوم في الإسكندرية سيكونون على مائدتى مدعويين للإفطار معى".





وأكمل :" هؤلاء شخصيات ذو قامة في الساحة الرياضية ، الخطيب لاعب عظيم وشخصية جميلة ورئيس أكبر نادى ، وحسن مصطفى مثلى الأعلى وصاحب أعلى منصب في الرياضة المصرية ، وحسن حمدى يملك تاريخ ناصع البياض".