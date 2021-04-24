Advertisements

عاجل.. سموحة يستعد لخطف نجم الأهلي

السبت 24/أبريل/2021 - 04:05 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

يسعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة للحصول على خدمات واحد من نجوم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف فرج عامر رئيس نادى سموحة ،أنه سيطلب إستعارة ناصر ماهر صانع العاب الاهلى مجدداً.

 وقال فرج عامر في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"في حالة استمرار استبعاد ناصر ماهر من تشكيلة الاهلى سأطلب استعارته مجدداً لان رحيله سبب لنا سبب هزة في بداية الموسم".

وأضاف رئيس سموحة :"راهنت على رحيل أحمد عبد القادر المعار من الاهلى وأتوقع أن يزداد بريقه مع سموحة في الأسابيع المقبلة".

وعن جلساته مع الخطيب وحسن حمدى وحسن مصطفى علق فرج عامر :" نجتمع على الخير دائماً ولم نفكر في الاجتماع لإيذاء أي شخص ، تربطنا علاقات وطيدة وكذلك تجمعنا هواية الصيد ، واليوم في الإسكندرية سيكونون على مائدتى مدعويين للإفطار معى".

وأكمل :" هؤلاء شخصيات ذو قامة في الساحة الرياضية ، الخطيب لاعب عظيم وشخصية جميلة ورئيس أكبر نادى ، وحسن مصطفى مثلى الأعلى وصاحب أعلى منصب في الرياضة المصرية ، وحسن حمدى يملك تاريخ ناصع البياض".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

هكذا نعى أحمد كرارة وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ ساعة و 16 دقيقة

وزيرة الصحة توجه لوما إلى المواطنين لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

منذ حوالي 17 ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى لأسر شهداء كورونا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

خبير سدود يفجر مفاجأة: سد النهضة انهار ثلاث مرات عام

منذ ساعة و 27 دقيقة

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ يوم

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

منذ أقل من ساعتين

أزمة بين مودريتش وبيريز بسبب دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد فعل في الأهلي على عقوبة سيد عبد الحفيظ

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

4 مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي أمام إنبي يجهزها موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

فرج عامر: لم نطلب ضم ناصر ماهر.. ولو أراد الأهلي إعارته أهلا به في سموحة

ماهر: التدخل في عملي سبب رحيلي عن سموحة

رئيس سموحة يكشف كواليس انضمام ياسر إبراهيم للأهلي ورحيل طارق يحيى وعلي ماهر

فرج عامر يعلن انتقال نجم الأهلي إلى سموحة

الخطيب يوافق على رحيل صانع ألعاب الأهلي

فرج عامر يخطب ود الأهلي من أجل ناصر ماهر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:27 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

12:33 م

عاجل.. وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

01:08 م

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

11:31 م

وزيرة الصحة تزف بشرى لأسر شهداء كورونا

02:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر