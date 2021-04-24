موقف محمود علاء من الرحيل عن الزمالك





يستعد الزمالك لمواجهة فريق البنك الأهلي ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز غدً فى لقاء قوي بين الفريقين.





وكشف تامر النحاس وكيل أعمال محمود علاء مدافع الزمالك أن لاعبه مستمر مع القلعة البيضاء ولن يرحل سوى للاحتراف الخارجي.





وقال تامر النحاس في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: " محمود علاء متبقى له ثلاثة مواسم في عقده مع الزمالك ، وأموره مستقرة مع الفريق".





وأضاف تامر النحاس :"تلقى محمود علاء عرضاً خارجياً في بداية هذا الموسم وكان جيداً للغاية ورفضه النادى وقام بتعديل عقده بنسبة ترضيه وتصل لـ 90 % ولايملك أي عروض في الوقت الحالي ".





وعن إيهاب جلال قال تامر النحاس :"بيراميدز كان يتحدث مع إيهاب جلال قبل تولى تدريب الاسماعيلى ، ولكن إيهاب جلال مستحيل يسيب الدراويش وكل تركيزه منصب على انقاذ الفريق من الهبوط ، وفى نهاية الموسم سيقرر خطوته المقبلة وقد يجدد عقده مع الاسماعيلى".





وعن رجب بكار قال تامر النحاس:" يلعب معاراً لسيراميكا ويتبقى له موسم في عقده مع بيراميدز ولكن لو دفع سيراميكا مبلغ مالى معين سيكون له حق تمديد عقد رجب بكار معه".