الكشف عن حقيقة توقيع باهر المحمدي للأهلي





كشف تامر النحاس وكيل أعمال باهر المحمدى قائد الإسماعيلى أن لاعبه لم يوقع للنادى الاهلى ويبحث عن الاحتراف الخارجي خلال الفترة المقبلة.





وقال تامر النحاس في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"باهر المحمدى تخلص من الإصابة الطويلة التي عانى منها الفترة الأخيرة وأصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات".





وأضاف تامر النحاس :"هدف باهر المحمدى الاحتراف الخارجي وكان لديه عرض من تركيا وأخر من الامارات ، وشرف لأى لاعب اللعب في الاسماعيلى ولكن اللاعب يريد الاحتراف الخارجي والإدارة توافق على هذا الطرح".





وأكمل تامر النحاس :"الوقت الحالي ليس مناسب للتحدث عن انتقال باهر المحمدى للأهلى خاصة أنه لا توجد أي انتقالات حالياً".





وعن محمد إبراهيم لاعب سيراميكا قال تامر النحاس:" محمد إبراهيم وقع لسيراميكا ثلاثة مواسم وسعيد باللعب لهذا الفريق ، واعتقد لن يرحل سوى بعد الوصول للفريق للمربع الذهبى الذى أصبح صعباً هذا الموسم وبالتالي إدارة سيراميكا لن تفرط في أي لاعب هذا الموسم".