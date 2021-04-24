الكشف عن الحكام المرشحين لإدارة القمة بين الأهلي والزمالك





يلتقي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك يوم 10 مايو ضمن مباريات الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وكشف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام بإتحاد الكرة ، أن اللجنة تفاضل بين 6 حكام لإختيار طاقم تحكيم قمة الدور الثانى بين الاهلى والزمالك.





وقال وجية أحمد في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"تقرر بصفة نهائية أن يدير مباراة القمة بالدور الثانى للدوري بين الاهلى والزمالك والمقرر لها 10 مايو المقبل بطاقم تحكيم مصري إستكمالا لسياسة منح الثقة للحكام المصريين بعد إدارة محمود البنا لقمة الدور الأول".





وأضاف رئيس لجنة الحكام :"لم نصرف مكافأة لحكام القمة لان رؤية المهندس أحمد مجاهد أن تصرف مكافأت في حالة اختيار طاقم تحكيم غير دولى بينما إدار المباراة طاقم دولى وبالتالي لم تصرف اية مكافأة رغم نجاحهم في القمة".





وأكمل وجية أحمد :"نفاضل بين 6 حكام لإدارة مباراة القمة ليس من بينهم محمود البنا ، والكل مرشح لإدارة القمة ، حتى محمود ناجى صاحب الـ 32 عاماً يستطيع إدارة القمة ، وكذلك محمد الصباحى".





وتابع:" لم نعد أي حكم بإدارة مباراة القمة سواء محمد عادل أو غيره ، ليس هناك وعود لأحد ، الكل مرشح وهناك فرص لإدارة أي حكم للقمة ، والاختيار سيكون للأفضل".





وأكمل :" تقرير حكم مباراة الزمالك والإنتاج الحربى لن يدين أشرف بن شرقى في واقعة محمد طلعت مهاجم الإنتاج وبالتالي لم توقع على اللاعب المغربى أية عقوبات".





وعن تقنية الفيديو:" طلبنا من الشركة إحضار العربات وكل الأجهزة قبل توقيع العقود وسيتم ذلك خلال شهر من الان".