Advertisements

الكشف عن الحكام المرشحين لإدارة القمة بين الأهلي والزمالك

السبت 24/أبريل/2021 - 04:10 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

يلتقي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك يوم 10 مايو ضمن مباريات الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكشف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام بإتحاد الكرة ، أن اللجنة تفاضل بين 6 حكام لإختيار طاقم تحكيم قمة الدور الثانى بين الاهلى والزمالك.

وقال وجية أحمد في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"تقرر بصفة نهائية أن يدير مباراة القمة بالدور الثانى للدوري بين الاهلى والزمالك والمقرر لها 10 مايو المقبل بطاقم تحكيم مصري إستكمالا لسياسة منح الثقة للحكام المصريين بعد إدارة محمود البنا لقمة الدور الأول".

وأضاف رئيس لجنة الحكام :"لم نصرف مكافأة لحكام القمة لان رؤية المهندس أحمد مجاهد أن تصرف مكافأت في حالة اختيار طاقم تحكيم غير دولى بينما إدار المباراة طاقم دولى وبالتالي لم تصرف اية مكافأة رغم نجاحهم في القمة".

وأكمل وجية أحمد :"نفاضل بين 6 حكام لإدارة مباراة القمة ليس من بينهم محمود البنا ، والكل مرشح لإدارة القمة ، حتى محمود ناجى صاحب الـ 32 عاماً يستطيع إدارة القمة ، وكذلك محمد الصباحى".

وتابع:" لم نعد أي حكم بإدارة مباراة القمة سواء محمد عادل أو غيره ، ليس هناك وعود لأحد ، الكل مرشح وهناك فرص لإدارة أي حكم للقمة ، والاختيار سيكون للأفضل".

وأكمل :" تقرير حكم مباراة الزمالك والإنتاج الحربى لن يدين أشرف بن شرقى في واقعة محمد طلعت مهاجم الإنتاج وبالتالي لم توقع على اللاعب المغربى أية عقوبات".

وعن تقنية الفيديو:" طلبنا من الشركة إحضار العربات وكل الأجهزة قبل توقيع العقود وسيتم ذلك خلال شهر من الان".

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى لأسر شهداء كورونا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة توجه لوما إلى المواطنين لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من زيدان بشأن إلغاء مباراة ريال مدريد وتشيلسي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

أزمة بين مودريتش وبيريز بسبب دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 3 ساعات

4 مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي أمام إنبي يجهزها موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

خبير سدود يفجر مفاجأة: سد النهضة انهار ثلاث مرات عام

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

تهديد من السوادن لإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

منذ يوم

أول رد فعل في الأهلي على عقوبة سيد عبد الحفيظ

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ يوم

هكذا نعى أحمد كرارة وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ ساعة و 16 دقيقة

السيسي يعد المصريين بـ مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:27 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

12:33 م

عاجل.. وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

01:08 م

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

11:31 م

وزيرة الصحة تزف بشرى لأسر شهداء كورونا

02:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر