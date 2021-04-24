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خبير عسكري لـ"الفجر": حزب الإصلاح اليمني يخرب الأوطان.. والوضع بالجنوب سئ

السبت 24/أبريل/2021 - 04:15 م
العقيد ركن محسن عبدالله محسن
العقيد ركن محسن عبدالله محسن
الشحات غريب
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◄ القضية الجنوبية في تفاعلها المستمر على المستوى الإقليمي والدولي
◄ المجلس الإنتقالي  ممثل للجنوب وقضيته 
◄الوضع الحالي في الجنوب سيء وإلى الأسوأ
◄ حزب الإصلاح مهمته تخريب الأوطان

كشف الخبير العسكري العقيد ركن محسن عبدالله محسن علي الجعشاني، عن آخر تطورات القضية الجنوبية والأوضاع باليمن.

◄ القضية الجنوبية

وقال محسن في حوار خاص لـ"الفجر" إن القضية الجنوبية في تفاعلها المستمر على المستوى الإقليمي والدولي ويتمثل ذالك بحضورها القوي والذي يتم عبر التواصل مع المبعوث الاممي لليمن وكذلك المبعوث الامريكي لحل أزمة الحرب وطرق وقفها ثم انهائها والبداء بالتفاوض الحوار للحل الشامل.


◄تحركات قيادة المجلس الانتقالي

وأضاف بأنه تأتي تحركات قيادة المجلس الانتقالي في هذا الإيطار وأن يكون ممثل للجنوب وقضيته ضمن وفد التفاوض للوصول لحل القضية والتي تاتي في مقدمة الحلول لأنها مفتاح الحل لمن يريد الحل وتجاوزها يعتبر قفزعلى الواقع ولن يكون سلام ولا أمن في اليمن والمنطقة وستعود الأمور إلى الربع الاول.

◄ جنوب اليمن

وحول الوضع في جنوب اليمن قال العقيد محسن عبدالله إن الوضع الحالي في الجنوب سيء وإلى الأسوأ ويتمثل ذالك في عدم التزام الشرعية بتنفيذ اتفاق الرياض بل سعت الشرعية وحزب الاصلاح إلى انتهاج أسلوب قتل الشعب في الجنوب وذلك بتعطيل الخدمات من كهرباء وماء وعدم صرف المرتبات للعسكريين والأحزمه الأمنية، وكذلك العمل على تدهور العملة وإضعاف قيمتها أمام العملات الأجنبية ،هذا أدى إلى الإرتفاع الجنوني لاسعار المواد الغذائية وكذا المشتقات النفطية وخلق مشاكل مجتمعية في خلق التوتر والاعتداءات والتحشيد على الجنوب من اتجاهات متعدده لتوتير الأجواء وخلق الفوضى.

◄حزب الاصلاح

وبالسؤال كيف دمر حزب الاصلاح الجنوب قال إنه بالأساس حزب تخريب الأوطان وذلك من خلال زرع عناصره واتباعه في الادارات المهمة  والايرادية المرتبطه بمعيشة الناس وكذا في السلطه المركزيه وهي السيطره على قرار الرئاسه وايضا السيطرة على المنظمات الدولية الداعمه والاستفاده منها لخدمة توجهاته الحزبية وكذا والتخربيبة ودس المفسدين.

◄ اتفاق الرياض

وعن آخر تطورات اتفاق الرياض قال إنها محلك سر لاحركه ولاتنفيذ ولا استجابه من قبل الشرعية بل تتعدى وتستعجل في التحشيد على الجنوب وعلى الأحزمة والنخب دون ما تجد من يردعها.

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