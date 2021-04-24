علاء عرفة "باد بوي" جديد في الدراما الرمضانية









بعد مرور ١٠ حلقات من مسلسل "ضل راجل" من بطولة النجم ياسر جلال، لفت الفنان الشاب علاء عرفة الانظار الذي قدم شخصية الباد بوي، وهو الشاب الغني المستهتر الذي ليس لديه مشكلة في التلاعب ببنات الآخرين، دائم على شرب الخمر ودائما ما يتحاكم بأمواله واصدقائه الاغنياء في محاولة اي خطا يقومون به، وقد قدم علاء الشخصية بشكل بارق وملفت الانظار مما جعله حديث السوشيال ميديا بعد عرض المسلسل.









مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته ياسر جلال، نور، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، وعلاء عرفة، ورنا رئيس، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.



