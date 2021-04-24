لو الأجرة زادت عليك.. محافظة القاهرة تخصص أرقاما للإبلاغ عن مخالفات تعريفة الركوب

خصصت محافظة القاهرة، ارقامًا لتلقي الشكاوي عن طريق غرفة عمليات المحافظة، بشأن زيادة تعريفة الركوب، بعد دخول قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية حيز التنفيذ.



وقالت المحافظة في بيان، إنه يمكن للمواطنين التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوى فى حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب، وذلك على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 15496 ، والأرقام 23901236 ، 23907147 ، 23912136 لاتخاذ الاجرءات القانونية ضد المخالفين على الفور.



ووجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بمتابعة سير العمل بمواقف سيارات السيرفيس والنقل العام والنقل الجماعي، وكذا متابعة محطات الوقود للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز وإنتظام سير العمل بها مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا .



وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تكثيف الحملات على جميع مواقف السيرفيس لمتابعة التزم جميع وسائل المواصلات بمختلف خطوط السير بالتعريفة الحالية وعدم زيادتها نهائياً وثبات أسعارها، مؤكدًا أن أي زيادة من جانب السائقين في التعريفة سوف يعرضهم للمسائلة القانونية.

