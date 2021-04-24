Advertisements

لو الأجرة زادت عليك.. محافظة القاهرة تخصص أرقاما للإبلاغ عن مخالفات تعريفة الركوب

السبت 24/أبريل/2021 - 04:20 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
خصصت محافظة القاهرة، ارقامًا لتلقي الشكاوي عن طريق غرفة عمليات المحافظة، بشأن زيادة تعريفة الركوب، بعد دخول قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية حيز التنفيذ.

وقالت المحافظة في بيان، إنه يمكن للمواطنين التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوى فى حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب، وذلك على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 15496 ، والأرقام 23901236 ، 23907147 ، 23912136 لاتخاذ الاجرءات القانونية ضد المخالفين على الفور.

ووجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بمتابعة سير العمل بمواقف سيارات السيرفيس والنقل العام والنقل الجماعي، وكذا متابعة محطات الوقود للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز وإنتظام سير العمل بها مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تكثيف الحملات على جميع مواقف السيرفيس لمتابعة التزم جميع وسائل المواصلات بمختلف خطوط السير بالتعريفة الحالية وعدم زيادتها نهائياً وثبات أسعارها، مؤكدًا أن أي زيادة من جانب السائقين في التعريفة سوف يعرضهم للمسائلة القانونية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر القاهرة الفجر

أخبار تهمك

4 مفاجآت نارية في تشكيل الأهلي أمام إنبي يجهزها موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة توجه لوما إلى المواطنين لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

خبير سدود يفجر مفاجأة: سد النهضة انهار ثلاث مرات عام

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ 42 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. سموحة يستعد لخطف نجم الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

هكذا نعى أحمد كرارة وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ يوم

وزيرة الصحة تزف بشرى لأسر شهداء كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

ورطة الجنوب إفريقي.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام إنبي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

أول رد فعل في الأهلي على عقوبة سيد عبد الحفيظ

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع محمد رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

هاري كين يتصدر.. موقف صلاح في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

تقرير أمام وزير التنمية المحلية حول أسعار البنزين وتعريفة الركوب في المحافظات

ننشر تعريفة الركوب الجديدة بمركز الرحمانية بالبحيرة (صور)

ننشر تعريفة الركوب الجديدة بمركز أبوالمطامير بالبحيرة (صور)

ننشر تعريفة الركوب الجديدة بمركز أبوحمص بالبحيرة (صور)

ننشر تعريفة الركوب الجديدة في دمنهور بالبحيرة (صور)

محافظ الجيزة يعتمد تعريفة المواصلات الجديدة بعد تحريك أسعار الوقود

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

04:37 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزارة المالية والبنك المركزي

02:27 م

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

12:33 م

عاجل.. رمضان صبحي يرد على عرض الزمالك

11:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر