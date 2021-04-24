5400 مواطن يتلقون لقاح كورونا ببورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم السبت اجتماعا مع لجنة إدارة كورونا بالمحافظة، لمتابعة مستجدات الوضع الصحي وفيروس كورونا المستجد مؤخرا، ومتابعة سير العمل بمراكز لقاح كورونا بالمحافظة وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ومدير مديرية الصحة، وهيئة الرعاية الصحية، والاسعاف والطب الوقائى وعميد كلية طب.



وفي بداية الاجتماع، استمع محافظ بورسعيد لآخر مستجدات الوضع الوبائي في المحافظة، مطمئنا على سرعة تقديم كافة الرعاية الصحية والطبية للمرضى، وكذا استعرض جهود مديرية الصحة فيما يتعلق بتلقي المواطنين لقاح فيروس كورونا، ومعدلات تردد المواطنين، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود وتلقى المواطنين اللقاح للحماية من تداعيات الفيروس المستجد مطمئنا على سير العمل داخل مستشفيات ووحدات المحافظة، وجهود الفرق الطبية فى تقديم الرعاية الصحية لمرضى العزل المنزلي.



وتابع المحافظ سير العمل بمراكز لقاح كورونا ببورسعيد، لافتا أن المحافظة توفر مركزين لتلقى اللقاح وهما وحدة مسنين المناخ ومستشفى النصر، موضحا أن أعداد المواطنين الذين تلقوا اللقاح حتى الآن وصلوا إلى ٥٤٠٠ مواطن.



ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوعية المواطنين ومتابعة الموقف الصحي، نظرا لخطورة المرحلة الراهنة والتي تتطلب مزيد من الوعي لمواجهة تداعيات الموجة الثالثة من فيروس كورونا، مشددا على ضرورة توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية بجميع مستشفيات المحافظة وخاصة مستشفيات العزل وتكثيف جهود الفرق الطبية.