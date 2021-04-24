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هاري كين يتصدر.. موقف صلاح في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

السبت 24/أبريل/2021 - 04:31 م
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
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سجل محمد صلاح هدفا رائعا في شباك نيوكاسل يونايتد اليوم، لكنه لم يكن كافيا ليجنب ليفربول خسارة نقطتين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف صلاح قاده لتقليص الفارق مع هاري كين الذي يعتلي صدارة ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفا.

ويأتي محمد صلاح في المركز الثاني برصيد 20 هدفا على بعد هدف واحد من مهاجم توتنهام هوتسبر.

وجاء ترتيب الهدافين على النحو التالي:

هاري كين 21 هدفا
محمد صلاح 20 هدفا
برونو فيرنانديز 16 هدفا
هيونج مين سون 15 هدفا
باتريك بامفورد 14هدفا
دومنيك كالفيرت ليوين 14 هدفا
جيمي فاردي 13 هدفا
ألكسندر لاكازيت 13هدفا.

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