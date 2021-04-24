هاري كين يتصدر.. موقف صلاح في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

سجل محمد صلاح هدفا رائعا في شباك نيوكاسل يونايتد اليوم، لكنه لم يكن كافيا ليجنب ليفربول خسارة نقطتين في الدوري الإنجليزي الممتاز.





هدف صلاح قاده لتقليص الفارق مع هاري كين الذي يعتلي صدارة ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفا.





ويأتي محمد صلاح في المركز الثاني برصيد 20 هدفا على بعد هدف واحد من مهاجم توتنهام هوتسبر.





وجاء ترتيب الهدافين على النحو التالي:





هاري كين 21 هدفامحمد صلاح 20 هدفابرونو فيرنانديز 16 هدفاهيونج مين سون 15 هدفاباتريك بامفورد 14هدفادومنيك كالفيرت ليوين 14 هدفاجيمي فاردي 13 هدفاألكسندر لاكازيت 13هدفا.