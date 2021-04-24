الشماع للسياحة والآثار: "منذ متى وهناك تذكرة لزيارة الشافعي.. وعلى المسؤولين خلع أحذيتهم في حضرة الإمام"



- تعود الناس أن يزوروا الضريح على مدار سنين مجانا وبدون رسوم فما هو المغزى من وضع رسم الآن. وهو ما سيشكل معضلة اقتصادية للزائر وعائلته وتكلفة ترهق حياته المالية اليومية خصيصًا لو كان من الذين يزورون الضريح بشكل معتاد أو يومي أو المصليين الذين يصلون في المسجد المجاور ويخرجوا بعد الصلاة لزيادة الضريح، مع ما يمثله ضريح الإمام من مكانة في قلوب المسلمين والمصريين.



- لو أن عائلة وأصدقاء قرروا زيارة الضريح فستصبح التكلفة مرتفعة خصيصًا على محدودي الدخل والفقراء.



- التذكرة لو كان من أسبابها سوف منع التجاوزات من مطالبات مادية غير رسمية داخل الضريح، لقمنا بتفعيل ذلك بحمامات أبو الهول بالتذكرة أو حمامات المتحف المصري في التحرير، فموضوع طلبات أو تجاوزات بعض العاملين سواء بالأوقاف أو السياحة والآثار تحتاج لرقابة وحزم باتخاذ إجراءات عقابية وتوعوية من جهة أخرى.



وأشار الشماع إلى أن سياسة وزارة السياحة والآثار ثابتة ناحية المساجد الأثرية فمثلًا في حالة جامع أحمد بن طولون كان قرار الوزارة أكثر من رائع عندما قرروا أن التذكرة المجمعة بين المسجد ومتحف بيت الكريتلية لاغية ودخول ابن طولون مجانًا وليس له أي علاقة بتذكرة بيت الكريتلية المسمى بمتحف جاير أندرسون، وهو قرار رائع يحترم رغبة المصريين من زوار المسجد، وأرجوا أن يسري نفس القرار على ضريح الإمام الشافعي.



وشدد الشماع على ضرورة التنبيه على الجميع خلع أحذيتهم خارج الضريح، فهناك دراسة بجامعة هيوستن تقول ان ٢٦،٤ % من الأحذية تحمل بكتريا "كلوستريديوم ديفيسيل" والتي تسبب أمراض من الإسهال حتى العدوى القاتلة، وانتقد الشماع المسؤولين الذين دخلوا القبة الضريحية مرتدين الأحذية في حين حرص الزوار على خلعها.



وبخصوص تذاكر الإمام الشافعى أوضح الدكتور ريحان أنه كما جاء على لسان مدير منطقة الإمام الشافعى أن القبة مفتوحة الآن أمام الجمهور للزيارة، وقد تم دمج حوش الباشا "مدافن أسرة محمد علي" وقبة الإمام الشافعي بمسار زيارة واحد بحيث سيدفع الزائر تذكرة واحدة للمزارين، وقد كان حوش الباشا مفتوح للزيارة بتذكرة مستقلة.



يذكر أن قرار وزارة السياحة والآثار صدر بدمج قبة افمام الشافعي وحوش الباشا في تذكرة واحدة على أن تكون أسعار تذاكر الدخول للمصريين 10 جنيهات، وللطالب المصري 5 جنيهات، وللأجنبي 40 جنيهًا، وللطالب الأجنبي 20 جنيهًا، وسعر تذكرة الدخول حاليًا حتى منتصف مايو 5 جنيهات فقط لجميع الفئات العمرية.

طالب المرشد السياحي بسام الشماع والمؤرخ المعروف، وزارة السياحة والآثار الدؤوبة والنشيطة والتي تستمع إلى اقتراحاتنا الممزوجة بالخبرة والأدلة على حد قوله، أن تعيد النظر في مسألة عمل تذكرة لضريج الإمام الشافعي.يذكر أن حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض ثارت على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أعلنت وزارة السياحة والآثار قرارها بجعل زيارة القبة الضريحية للإمام الشافعي برسوم مالية.وأوضح الشماع في تصريحاته إلى الفجر، أنه يطالب بإلغاء رسم دخول ضريح الإمام الشافعي والذي فوجئ الشماع به -على حد قوله- وذلك لعدة أسباب ساقها لموقع الفجر حصريا ومنها: