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الانتهاء من تطعيم 100% من العاملين بالقطاع السياحي بالبحرالأحمر وجنوب سيناء خلال الأسبوع الجاري

السبت 24/أبريل/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان أنه سيتم تفعيل (Health code) بين مصر والعديد من الدول لإتاحة بيانات اللقاحات خلال السفر بدلًا من شهادات الحصول على اللقاحات أو شهادات الـ "pcr"، لافتة إلى الانتهاء من تطعيم 100 % من العاملين بالقطاع السياحي والأنشطة المرتبطة به بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء بنهاية الأسبوع الجاري.


واستعرضت الوزيرة الوضع الوبائي بمحافظات الصعيد خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى انخفاض أعداد الإصابات بمحافظة أسوان، كما يتراوح معدل الإصابات بمحافظة الأقصر بين الثبات والانخفاض أحيانًا، كما تشهد محافظة سوهاج زيادة بسيطة في معدل الإصابات، مؤكدة توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين الطبي والطاقة الاستيعابية بجميع المستشفيات بكافة المحافظات.

وأوضحت الوزيرة أن لجنة الأزمات بمجلس الوزراء تناقش باستمرار الوضع الوبائي والإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى توصية منظمة الصحة العالمية بأهمية حصول المواطنين على لقاحات فيروس كورونا التي يتم توفيرها باختلاف أنواعها، موجهة رسالة إلى المواطنين والأطقم الطبية مؤكدة خلالها على مأمونية وفاعلية اللقاحات، ومدى أهميتها في حماية جميع أفراد المجتمع، كما أن اللوائح والاشتراطات الصحية للسفر الخاصة ببعض الدول قد تتطلب مستقبلًا حصول الأشخاص على اللقاحات بالتزامن مع بدء عودة حركة الطيران بين الدول.


جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة والسكان، بديوان عام الوزارة اليوم السبت، لاستعراض مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور مصطفى غنيمة مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب العلاجي، والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة نيفين النحاس مديرة المكتب الفني لوزيرة الصحة والسكان، ورئيس الإدارة المركزية للدعم الفني.

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