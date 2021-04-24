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عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

السبت 24/أبريل/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حقيقة إصابة المغربي بدر بانون بعد استبعاده من قائمة المارد الأحمر لمواجهة إنبي في الدوري العام.

وقال عضو بالجهاز الفني للأهلي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن بدر بانون يعاني من إجهاد عضلي بسبب ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة، وتم استبعاده من قائمة مباراة إنبي لهذا السبب بقرار من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، بالتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق.

وأضاف، أن طبيب الفريق أحمد أبو عبلة طلب إراحة بدر بانون في المباراتين القادمتين للمارد الأحمر، أمام فريقي الجونة والمصري في بطولة الدوري العام.

ويلتقي الأهلي مع الفريق البترولي اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب بتروسبورت.

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