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الشهيد الــ(481).. "الأطباء" تنعي استشاري الجراحه العامه بالاقصر ووكيل مديريه الصحه السابق

السبت 24/أبريل/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور احمد فؤاد حسن الحشاش، استشاري الجراحه العامه بالاقصر، ومن رواد مهنه الطب في الاقصر، وكيل مديريه الصحه بالاقصر السابق ورئيس المجلس الشعبي المحلي للاقصر سابقا، والذي توفي بمستشفي العزل بالعديسات إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور احمد فؤاد حسن الحشاش، الطبيب رقم الــ(481)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.


وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.



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